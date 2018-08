Vidéo - Ariitea Putoa vainqueur aux points

Rédaction Web avec Oriano Tefau

"Avant le combat, je voulais lui rentrer dedans direct. Mais quand tu rentres sur le ring, ce n'est pas pareil. Tu réfléchis à ne pas faire d'erreur." explique Ariitea à la sortie de son affrontement avec le Néo-Zélandais.Au premier round Sam Watt a cherché à boxer à distance, profitant de son allonge. Mais le Tahitien a facilement cassé la distance, rentrant dans la garde du kiwi, l'obligeant à changer de tactique au deuxième round. "Il a voulu me travailler au corps à corps. il a fait le pressing, il m'a tenu. C'est assez déstabilisant d'avoir un grand adversaire qui te tient à chaque fois."Ariitea, plutôt que d'aller chercher le KO s'est appliqué à toucher un bon nombre de fois son adversaire. Marquer des points d'abord, et "quand tu vois une ouverture, tu fonces.". C'est ce qu'il a fait lors du troisième round, remportant ainsi la victoire. "Je me suis entraîné dur tous les jours. On a fait un joli combat." estime t-il, remerciant au passage son adversaire.Dans les autres combats, Ewan Yuen de Toroura s'est imposé aux points face à Rahei Teamo de TT5. Keanu Maiti de Taiarapu s'est imposé aux points face à Ariihara Homai de TT5. Raphael Dauphin de TFS s'est imposé aux points face à Vaihei Maruhi de Taiarapu. Manarii Putoa de MBC s'est imposé aux points face à Marona Ori de Taiarapu. Chez les femmes c'est Hinatea Hatitio de Ah Min qui s'est imposé aux points face à Cynthia Tetuaiteroi de TFS.