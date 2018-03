Vidéo - Arii, un ami qui vous veut du bien

Faisant écho au courrier du haut commissaire qui en appellait "à la raison sur les routes", la vidéo de Choco a été filmée via smartphone sur une passerelle au dessus de la RDO, endroit où a eu lieu le dernier décès en date . Celle-ci , qui totalise 48 000 vues sur FaceBook met en garde sur les dangers de la route.Outre des propos non dénués de bon sens, ce jeune homme se demande si le fait d'avoir fait des passages protégés pour les piétons sur le bas coté, ne va pas les inciter à traverser les quatre voies rapides, d'ou un risque accru d'accident.Une petite vidéo sans prétention qui à elle seule, a touché autant de personnes qu'une campagne de sensibilisation institutionnelle, et cela sans qu'elle ne coûte un sou.Vu la volubilité de Arii ne doutons pas que d'autres sujets sociétaux ne tarderons pas à être abordé par cet "animateur indépendant" comme il se qualifie, afin de faire bouger les choses et évoluer la société.On l'écoute au micro de Laure Philiber