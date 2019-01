Vidéo - Apprendre à faire son compost : un maître composteur partage ses connaissances

Les biodéchets représentent 62% du volume de nos poubelles grises. Le compostage fait partie des solutions privilégiées pour réduire les déchets. Mais pour y arriver, faut-il encore avoir les bonnes bases. Depuis quelque temps, Karel Luciani, maître composteur, partage les ingrédients de sa recette au travers d’une formation payante de 2 heures tous les samedis à Papeete.

"Les bons gestes, c'est très simple : il suffit de mélanger les matières. En général on a les déchets de cuisine en général humides. On appelle ça la matière azotée, la matière humide ou la matière verte. En opposition on a la matière sèche. Ce sont les feuilles sèches du jardin. On va faire un mélange pour avoir le meilleur environnement pour que le compost se fasse le plus rapidement possible (...) La règle de base c'est d'apporter dans son composteur un volume de matière humide et un volume de matière sèche", confie Karel.



> Être patient...



Pour obtenir un compost utilisable, vous devrez ensuite patienter jusqu'à 7 mois. "Si on fait le bon mélange, en général au bout de 3 à 4 mois, la fermentation est terminée, le compost a maturé et on a déjà un compost qui est utilisable. Mais pour qu'il soit bien mature, il vaut mieux attendre 6 à 7 mois." Karel Luciani conseille ensuite d'utiliser 2 à 5 litres de compost par mètre carré dans votre potager.



Petits indices pour savoir quand votre compost est prêt à être utilisé : "Quand le compost est mature, il va être de couleur brune, noire, et il ne doit pas y avoir de mauvaise odeur. Ça doit être léger et ça ne doit pas ressembler à un tas de boue. (...) Si c'est trop humide, on pourra rajouter des feuilles sèches pour rattraper le compost."