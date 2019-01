Vidéo – Antonio Perez : "Nous voulons que l’année 2019 soit l’avènement de la création de micro-entreprises dans les archipels"

Rédaction web avec Tamara Sentis

"Oui, effectivement, vous avez là une addition d’énergies positives. Vous avez le Pays, l’assemblée, la CCISM, le CESC, l’OPT et la Sofidep, et toutes ces entités qui œuvrent en faveur de la création de micro-entreprises seront présentes les 12 et 13 février pour aider les personnes qui sont en situation difficile, en situation de non-emploi, en situation précaire, à créer leur activité.""Oui, c’est un levier qui existe et il y a des talents dans notre pays, et notamment dans les archipels, qui ne demandent qu’à s’exprimer. Et nous sommes là, le Pays avec toutes les entités citées, pour faire en sorte qu’on puisse impulser de manière concrète dans tout le pays des créations de micro-entreprises. Mais cette année nous mettons un effort particulièrement important sur les archipels.""C’est important. Il faut retenir deux chiffres : 75 et 50. 75% de la population vit sur Tahiti et Moorea ; 50% de la population vit entre Punaauia et Mahina, avec tous les problèmes que nous connaissons : saturation du réseau routier, envolée du prix du foncier et des logements, donc il faut absolument mettre en œuvre une politique d’inversion des flux et ça passe par la création de pôles d’activité dans les archipels et cet événement vient soutenir cet objectif avec le soutien de TNTV par le biais du streaming. Nous avons aujourd’hui 8 communes des archipels qui ont souhaité retransmettre l’événement dans leur mairie. C’est une possibilité offerte à tous les habitants des archipels de venir s’informer sur les démarches, les formations, les dispositifs d’aide parce que le Pays fait énormément pour aider à la création d’entreprise et dans tous les domaines, que ce soit le tourisme, l’agriculture, la pêche, les services à la personne.""Je vais prendre deux exemples. Nous avons reçu deux jeunes. Un jeune de Taha’a qui a créé sa petite entreprise d’élevage de crevettes et il est en train de réussir. Un jeune de Raiatea qui a créé sa petite entreprise de fabrication de rames et de pirogues, et il est en train de réussir. Des exemples comme ça, nous voulons que l’année 2019 soit l’avènement de la création de micro-entreprises dans les archipels. Il faut surfer sur Natitua, il faut utiliser la connectivité. Le développement d’un pays ne peut plus se faire sans connectivité. Nous avons la chance aujourd’hui de bénéficier du haut débit avec Natitua, Honotua ; il faut l’utiliser pour la création d’activité, notamment dans les archipels."