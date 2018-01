Vidéo - Annick Girardin s'essaye au va'a

Rédaction web

La ministre des outre-mer se revendique comme une femme de terrain et elle le montre. A Tahiti ce mercredi, Annick Girardin s'est essayée au va'a avec une équipe composée d'agents du haut-commissariat."On a vu des dauphins à l'entrée de la passe de Papeete, ils ont fait une danse d'accueil pour la ministre (rires) On a fait une bonne distance sur une petite demi heure : elle s'est vite adaptée aux coups de rame parce qu'elle fait du kayak" rapporte un rameur.La ministre a poursuivi sa journée avec les Assises des outre-mer. Elle restera à Tahiti ce mercredi et visitera les Tuamotu jeudi. Son départ est prévu vendredi matin.