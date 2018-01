Vidéo - Annick Girardin, ministre des Outre-mer en visite officielle

Le Haut-Commissaire de la République René Bidal, le Président de Polynésie française, Edouard Fritch, les sénateurs Lana Tetuanui et Nuihau Laurey, les députés Maina Sage et Nicole Sanquer, quelques membres du gouvernement et représentants de l'assemblée de Polynésie, le Contre-Amiral Denis Bertrand, Commandant des forces armées en Polynésie française, le représentant du Conseil économique, social et environnemental, Christian Vernaudon... tous étaient ce matin à l'aéroport pour accueillir la ministre des Outre-mer. Un accueil unique qui a touché Annick Girardin. Femme de terrain, elle a voulu venir jusqu'en Polynésie pour voir et mieux comprendre les défis de la Polynésie française parce que "quand on regarde un dossier de Paris, même si on est ultra-marine, on ne connait pas obligatoirement tous les territoires et chaque territoire a ses spécificités, ses difficultés".



Au cours de son séjour de cinq jours en Polynésie, elle va aborder avec les autorités de l'Etat, du pays, des communes ainsi qu'avec les associations plusieurs sujets dont le désenclavement, le développement économique et les violences faites aux femmes.