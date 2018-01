Vidéo - Annick Girardin à la rencontre des élus Polynésiens

Et la ministre des Outre-mer a rencontré certains de ces élus au Syndicat pour la promotion des communes. Ils ont partagé leurs avis sur les compétences des communes et le code des collectivités territoriales pas toujours adapté aux spécificités des communes polynésiennes. Les maires ont aussi demandé à ce que la participation de l'Etat au Fond intercommunal de péréquation revienne à son niveau de 2013. La ministre leur a indiqué qu'il serait difficile de revenir à un tel niveau, mais elle leur aurait aussi assuré qu'il n'y aurait pas de baisse de cette participation cette année et qu'elle pourrait augmenter légèrement dans celles à venir. Pas de changement, par contre, du côté du Contrat de projet.