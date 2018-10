Vidéo - Altercation au temple protestant de Haapiti

Rédaction web

La vidéo a été partagée plus de 2500 fois depuis sa publication dimanche sur Facebook... Une bousculade a eu lieu au temple protestant de Haapiti.Des paroissiens se seraient attaqués au pasteur et ses diacres au sujet d'un différend sur l'appellation de Dieu. À Moorea, le pasteur utilise depuis longtemps "Tumu Nui" (créateur) mais selon la paroisse que nous avons contactée, certains voudraient "obliger" le pasteur à utiliser le terme "Jéovah".Une dispute a donc éclaté dimanche et certains en sont venus aux mains... Selon nos informations, l'un des diacres aurait déjà porté plainte auprès de la gendarmerie.Les autorités de l'Église ont découvert ce lundi la vidéo de l'altercation sur Facebook. Une plainte pourrait être déposée contre la personne qui a posté ces images et qui, selon elles, ferait partie des opposants au pasteur. L'Église dénonce le "manque de respect" envers le pasteur et les autorités paroissiales en général.Une discussion serait en cours avec le vice-président de l'Église protestante maohi pour décider de garder ou pas le terme "Tumu Nui".