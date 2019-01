Vidéo - Alerte sur les risques des couches jetables : les couches lavables, l'autre solution

Rédaction web (Interview : Tauhiti Tauniua Mu San / Tamara Sentis)

Mais elle le reconnait : "les couches lavables ça demande beaucoup d'investissement parce qu'il faut les nettoyer. Les couches jetables c'est plus pratique. Là il faut nettoyer, sécher". Cette maman a choisi de se mettre en disponibilité pour s'occuper de sa petite dernière. Pour les parents actifs, la solution des couches lavables est peut-être plus contraignante. "Si on travaille, on peut aussi faire les deux", estime la jeune femme.Les couches lavables sont très peu fabriquées au fenua. On en trouve également difficilement à la vente, notamment en grandes surfaces. "Celles là je les aient achetées à une amie en 2009. Ça date un petit peu mais voilà on réutilise. C'est une amie qui les avaient fait venir du Canada. Sinon on achète par petites annonces ou sinon c'est importé. Pour l'instant je n'en ai pas cousu moi-même. Mais j'espère que ça viendra."Un projet de fourniture et laverie de couches lavables pour les garderies est en train d'être développé à Tahiti. Il fait partie de la 3e promotion de l' incubateur Prism.