Vidéo – Alberto Vivian : « Chez les mannequins, la personnalité est très importante »

Comment sélectionnez-vous les candidates ?



En général, ce sont les filles qui viennent vers nous. J’en ai vu plus de 100. J’ai fait un écrémage J’envoie les photos à l’agence et c’est elle qui choisit.



Comment les encadrez-vous ?



Je suis stressé d’être là. Je suis quelqu’un qui est derrière la scène. Mareva David coach les filles très bien. Elle leur fait comprendre que la beauté physique n’est pas suffisante. Chez les mannequins, la personnalité est très importante. Si tu arrives devant les clients et que tu poses ton book sans parler, ça ne va pas le faire. Par contre, tu arrives devant le client, souriante, avec un petit collier de coquillage, ça fait toujours l’effet.



Comment seront jugées les candidates ?



Il faut savoir que la TFW, il y aura beaucoup de vêtements et de bijoux. On saura la gagnante en même temps que le public. Le jury n’est composé que de professionnels. Il faut que les filles aient de l’aisance. Ce sont des mannequins, ce ne sont pas des miss. Elles mettent en valeur les créations qu’elles portent.



Qu’est-ce qui vous inspire dans la mode polynésienne ?



Tout. Les Polynésiens, les gens, les fleurs, la mer, le coucher de soleil. Je ne suis jamais fiu de prendre une photo un coucher de soleil. Je regarde beaucoup ce qu’il se passe dans la rue. Je n’ai pas envie de m’inspirer de stylistes actuels. La mode, c’est dans la rue qu’on la fait. Ce n’est pas sur les podiums, pas forcément.