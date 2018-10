Vidéo - Air Tahiti Nui : les consignes de sécurité qui font le buzz

Rédaction web



Avec l'arrivée de son nouvel appareil, le Boeing Fakarava, Air Tahiti Nui n'en finit plus de faire le buzz.Deux jours et plus de 44 000 vues, plus de 1150 partages, 70 commentaires sur Facebook... La vidéo de consignes de sécurité destinées aux nouveaux avions de la compagnie au tiare fait sensation.A l'image de nombreuses compagnies aériennes étrangères, ATN fait preuve d'originalité pour ses nouvelles consignes de sécurité.On sort de l'avion pour apprendre à attacher sa ceinture sur un terrain de golf ou à mettre son masque à oxygène sur une plage de sable blanc. Petit détour pas nos vallées pour comprendre comment attacher un gilet de sécurité, et on apprend à respecter le voyant "non fumeur" avec un cracheur de feu...Cette dernière vidéo n'est pas sans rappeler celle d'Aremiti dans laquelle apparaissent de nombreux people du fenua.