Vidéo - Accident mortel : l'Equipement rappelle que la RDO est interdite aux piétons

Rédaction web avec Thierry Teamo et Esther Parau Cordette

9 morts sur les routes du fenua depuis le début de l'année dont 2 sur la RDO. Le 22 janvier dernier, un homme avait été percuté en tentant de traverser. Jeudi soir , un piéton a été fauché par une première voiture puis percuté par une seconde qui l'aurait trainé sur plusieurs mètres...Ce vendredi, la gendarmerie a lancé un appel à témoins pour retrouver le second véhicule, qui a pris la fuite. La victime n'a pas non plus été identifiée : "A l'arrivée des pompiers, la personne était étendue par terre. Vu son état, on a considéré qu'il était décédé. Il était complètement défiguré...", raconte Charles Vanaa, chef de corps des pompiers de Faa'a.On ne connaît pas encore les circonstances exactes de cet accident mortel. Mais les autorités rappellent que la RDO est interdite aux piétons. "Il y a un côté de la RDO où on a construit des passages pour que les personnes puissent circuler. Et lui, il se trouvait de l'autre côté, du côté opposé", déplore Charles Vanaa.La construction des cheminements piétons le long de la RDO est pratiquement terminée : "Il reste juste le dernier tronçon de Piafau qui sera fini au mois de mai", annonce le directeur du service de l'équipement, Jean-Paul Le Caill.Marcher le long de la RDO en dehors du passage prévu à cet effet, c'est interdit, et encore plus dangereux le soir, lorsque la visibilité est réduite. "Actuellement, le soir, il n'y a pas encore d'éclairage parce que les travaux sont en cours. En plus, la personne était habillée en noir. Je pense que la personne qui l'a percuté ne pouvait pas vraiment le voir", estime Charles Vanaa. Fin janvier, le gouvernement a annoncé qu'une partie du matériel nécessaire aux travaux d'éclairage de la RDO avait été réceptionnée. Les travaux doivent s'achever le 15 mars. Mais "l'entreprise a pris du retard c'est certain", admet Jean-Paul Le Caill.Des cheminements le long de la RDO, bientôt un nouvel éclairage... "Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin. Ça paraît difficile de faire de grandes clôtures pour empêcher les gens d'aller sur la RDO", estime le directeur du service de l'équipement.