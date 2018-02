Vidéo - A l’université, les étudiants se mobilisent pour les langues polynésiennes

« Nos langues ne sont pas mortes ! » , s'exclame Taputu Tauhiarai, étudiant. Au fenua, de nombreuses forces vives célèbrent chaque jours leurs traditions, leurs cultures et leurs langues. Ce vendredi, c’est ce qu’ont fait les étudiants de l’Université de Polynésie française (UPF).



Une partie des élèves de la licence de reo maohi ont organisé la 9ème édition de la journée des langues et culture polynésiennes. Cette année, le thème choisi pour mettre en valeur les cinq archipels était l’environnement. Au-delà d’un simple rassemblement, cette journée résonne comme un acte militant pour le comité organisateur.



Taputu Tauhiarai, en deuxième année de licence en reo maohi et président du comité organisateur, souligne :



« C’est une manière de montrer que les différentes langues existent toujours. Nos langues ne sont pas mortes ! Il y a toujours des gens qui les parlent… Par le biais de cet événement, nous souhaitons montrer à la population et à tous ces jeunes que c’est toujours un privilège de parler sa langue. Surtout que c’est de plus en plus rare… »