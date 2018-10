Vidéo - À Raivavae et Rangiroa, l’environnement mobilise les habitants

Rédaction Web avec André et Ingrid Vohi

Plus loin, à Rangiroa aux Tuamotu, sur l’atoll le plus visité de Polynésie, les acteurs du tourisme travaillent main dans la main avec la commune. Tous les trois mois, excursionnistes, hôtels et pensions de famille organisent des ramassages de déchets. La famille Sun a été désignée depuis 10 ans aujourd’hui pour organiser ces journées de nettoyage de l’île.Lors du dernier ramassage, une association de Tahiti présente sur l’île s’est jointe aux habitants. Malama Honua a trouvé cette action trimestrielle très intéressante. Cependant, force est de constater que les efforts d’un groupe ne régleront pas le problème des déchets au fenua si la communauté entière ne suit pas le mouvement."Il faut qu’on éduque nos jeunes à ramasser et l’éducation commence à la maison, puis à l’école, indique Taurama Sun, le responsable des journées environnement sur l’île de Rangiroa. Le but est d’éviter que les gens jettent par terre, on a donc mis en place des poubelles. Mais tous les trois mois, on remplit deux à trois sacs de déchets sur un tronçon de 500 mètres autour des écoles..."Pour le responsable, l’idéal serait de ne plus avoir de déchets plastiques sur l’île, "qu’on utilise des bouteilles consignées pour la limonade, pour l’eau". "Ça serait bien qu’on arrive à ça dans une quinzaine ou une vingtaine d’années, qu’on arrête de faire importer des emballages plastique", conclut-il.