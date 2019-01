Vidéo - À Hawaii, des plongeurs nagent avec un requin blanc géant

Elle a nagé avec la femelle "une bonne partie de la journée" et pris des clichés saisissants de la rencontre. Selon la plongeuse, le requin, qui doit être âgé d'au moins 50 ans et peser environ 2,5 tonnes, était "étonnamment large" et peut-être en gestation.

Il est assez rare de rencontrer des grands requins blancs (Carcharodon carcharias) à Hawaii, où les eaux sont trop chaudes à leur goût.Sur son compte Instagram, Ramsey rappelle qu'il ne faut surtout pas plonger avec les grands requins blancs ou les requins tigres. Et que si elle, elle le fait, c'est parce qu'elle travaille auprès des requins depuis plus de 15 ans et qu'elle les étudie en tant que biologiste.