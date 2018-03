Vidéo - 8 ans de prison ferme pour un proxénète

Reportage : Sam Teinaore

C’est la troisième fois que cet homme est jugé par le tribunal correctionnel. En 2016 alors qu’il venait de purger une peine de prison de 4 ans pour agression sexuelle et corruption de mineur, il est sans domicile et sans argent. Il se livre à la prostitution pour subvenir à ses besoins. Il fait alors la rencontre de jeunes filles qui ont fui leur domicile. Il les convainc de se prostituer pour pouvoir se loger et se nourrir. Deux d’entre elles sont mineures. Un détail sur lequel le procureur s’appuie pour demander 7 ans de prison ferme. "J'aurai aimé que la peine soit un petit peu moindre et surtout, qu'il y ait une injonction de soins parce que finalement c'est un accidenté de la vie et il a besoin de soins pour ne pas reproduire ce qui s'est passé et trouver sa place dans la société et dans le monde des adultes", estime Me Anabelle Roy-Cross son avocate.Les avocats des victimes ont demandé des expertises psychologiques afin d’évaluer le préjudice que chaque fille a subi. "Je suis incapable de déterminer quel est le préjudice subi par une victime d'un proxénète et quel est le retentissement de la prostitution sur une jeune fille de 18 ans et sur sa sexualité future, la construction de son identité, son état corporel. C'est pour ça que j'ai fait une demande d'expertise qui me parait tout à fait justifiée dans cette affaire", annonce Me Edouard Varrod.L’homme a été condamné à 8 ans de prison ferme, assorti d’un suivi socio-judiciaire de 10 ans. Il devra également trouver un travail afin d’indemniser ses victimes.