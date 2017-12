Vidéo - 500 sacs de charbon pour le week-end du réveillon

M Pierron & M. Ihorai





Les 300 sacs de charbon sorti du four jeudi dernier étaient déjà tous réservés, majoritairement par les stations de Punaauia et Taravao. Et pendant que l’un des fours de la famille BENNETT est vidé, un autre brûle déjà. Il devrait produire 200 sacs supplémentaires, des sacs qui sont vendu entre 500 et 1000 FMais avant d’en arriver à la vente, il faut 10 jours de préparation: "il faut aller couper le bois, fabriquer le four et au moins trois ou quatre jours à le laisser allumer" explique Vaiti Bennett.La première étape consiste à choisir avec soin le bois qui sera utilisé. Du bois qu’il achète ou qu’il va lui-même couper " il faut toujours une autorisation pour couper le bois. Les meilleurs bois sont le aito et l'eucalyptus. Quand tu fais un barbecue avec le aito, le aito peut durer longtemps... avec un sac ou deux tu peux faire cuire ton veau ".C’est son grand père qui lui a appris à préparer le charbon, et il a décidé à la mort de ce dernier de prendre le relais. Il y a encore en Polynésie quelques producteurs de charbon, mais qui ne suffisent pas à fournir le marché. Vaiti estime que si on réduisait les importations pour favoriser la production locale, on pourrait créer des emplois " quand on dit qu'il n'y a pas de travail... si il y a du travail, mais il faut former des jeunes, beaucoup de jeunes". Mais ils sont peu nombreux à se lancer dans l’aventure, il faut dire que c’est un métier difficile, qui demande de la patience, de l’énergie et un bon moral selon Vaiti Bennett.