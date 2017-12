Vidéo - 500 marquisiens au festival des arts

Rédaction web avec communiqué



Tahuata accueille cette année le 11festivial des arts des Marquises. Le thème choisi est celui de la croissance marquisienne.La cérémonie d’ouverture a eu lieu ce lundi. Le maire de Tahuata, Félix Barsinas, a accueilli les 500 participants au son des pahu marquisiens. Les autorités de l’Etat et du Pays étaient elles aussi présentes.Dans son discours d’ouverture, le président Edouard Fritch a souligné l’attention particulière que le gouvernement portait à toutes les formes d’expression culturelle et linguistique :« Ce sont les vecteurs de notre identité, de l’identité de chacun des archipels de la Polynésie française, l’identité de ce peuple autochtone marquisien, paumotu, tahitien, du peuple maohi. C'est dans l'union et la complémentarité de nos forces que nous arriverons à faire valoir notre patrimoine commun, riche de ses cinq archipels. »Il a ajouté que le gouvernement s’engageait à présenter au comité national des biens français du patrimoine mondial un dossier de candidature des îles Marquises en avril prochain. La deuxième étape consistera à porter ce dossier à l’UNESCO dans l’objectif d’une inscription, au plus tard dans les trois ans à venir, au patrimoine mondial.