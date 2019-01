Vidéo - 40 ans du conservatoire : les professeurs donnent le "la"

Du classique, mais aussi du jazz et du blues, avec même un détour dans les "Choros" du Brésil : il y en aura vraiment pour tous les goûts, vendredi 15 février au petit théâtre. Les professeurs du conservatoire valseront au piano sur du Rachmaninoff, avant de laisser la place à un quartet jazzy !



Une soirée qui promet d'être rythmée puisque aucun morceau ne dure plus de dix minutes... certains n'auront même que trois minutes pour convaincre les mélomanes. Un bon moyen de découvrir une grande variété d'instruments et de, peut-être, en choisir un pour l'étudier à la rentrée prochaine. Le billet est proposé à 1500 francs à la billetterie de la Maison de la Culture (40 544 544).



Les deux autres temps forts du conservatoire auront lieu dans quelques mois. D'abord pour un spectacle disco, en mai, emmené par l'orchestre symphonique dirigé par Frédéric Rossoni. Puis par le grand gala de 800 élèves du conservatoire : le père de la dynastie Pomare, Tu Makikono, reprendra vie sous la plume de John Mairai.