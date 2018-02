Vidéo - 340 élèves à la découverte du lycée professionnel St Joseph d’Outumaoro

340 élèves à la découverte des filières du lycée professionnel St Joseph d’Outumaoro. L’occasion de faire découvrir les différents ateliers de formation. Des métiers de l’industrie, à l’esthétique, en passant par la bijouterie, la visite se fait en groupe et déjà certains élèves sont convaincus : "Il y a beaucoup de filières très intéressantes ici. (...) Je me verrais bien ici", lance Lenny Teahamai élève en seconde SES au lycée Lamennais.



Parmi les collégiens, de jeunes élèves de CJA. Ils viennent chaque année, l’occasion pour eux de trouver une alternative à l’enseignement général : "C'est une opportunité pour eux de voir les différentes filières qui sont proposées. Il faut savoir qu'au bout de leur formation au CJA, ils seront peut-être amenés à intégrer un lycée technique", explique Jerry Lucas, enseignant au CJA de Fare Ute à Papeete.



Pour se familiariser au mieux avec l’enseignement professionnel, les élèves de l’établissement ont été mis à profit. La filière CAP Petite et moyenne hôtellerie est une des dernières nouveautés de l’établissement. Kirianu est fière d’en faire la promotion : "On montre ce que nous faisons, tous les apprentissages pour qu'on puisse réussir dans notre métier"



CAP, Bac Pro ou encore BTS, le lycée professionnel d’Outumaoro offre un panel varié de formations. L’établissement deviendra d’ailleurs à la rentrée prochaine, un lycée polyvalent : "C'est un lycée professionnel à la base, mais qui va devenir polyvalent (...) La nouveauté c'est qu'on ouvre des Secondes générales et technologiques : 2 Secondes générales et technologiques dont une qui sera spécialisée en EPS, pour la rentrée 2018-2019", annonce Vetea Araipu, directeur de l'établissement.

Le lycée compte actuellement 540 élèves. Il se compose également de 4 autres sites répartis à Tahiti et dans les îles. A la rentrée prochaine, l’établissement espère attirer 250 nouveaux arrivants.