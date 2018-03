Vidéo - 2e édition du Salon du livre Tepapa à Mataiea

Démocratiser la lecture de différentes façons, c’est l’objectif principal du salon du livre qui se tient ce jeudi et vendredi à Mataiea. Une trentaine d’ateliers sont présentés et animés par des enseignants, des élèves, des gens du privé et même des parents d’élèves. Plusieurs animations sont organisées : "On a de l'initiation au théâtre, de l'audiovisuel (...) de la protection de l'environnement au travers de deux ateliers...", énumère Christophe Tellier, coordinateur du salon du livre Tepapa.

Et des auteurs participent à l'événement : Gotz, Patrick Chastel, Simone Sanchez et Patrice Guirao.