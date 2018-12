Vidéo - 2e édition des Trophées du tourisme : découvrez les lauréats

Samedi 1er décembre à l’Intercontinental Resort – Tahiti, a eu lieu la soirée de remise des prix des 2e Trophées du Tourisme. Une soirée de gala que vous avez pu suivre, en exclusivité et en direct TV & WEB et Live Facebook, sur TNTV partenaire de l’événement.



Organisateur de l’événement, le ministère du Tourisme a souhaité valoriser les professionnels du secteur, récompenser et promouvoir les projets innovants et bénéfiques à l’industrie touristique, et enfin soutenir le développement du tourisme en Polynésie française. C'est donc dans ce sens que sept catégories ont été honorées :