Vidéo - 2018, une année de visites ministérielles, d’élections et de réformes

Le mois d’octobre est marqué par la déclaration d’Oscar Temaru. Lors de la 4e commission de l’Onu. Le 9 octobre, le leader indépendantiste annonce qu’il veut saisir la commission des droits de l’homme à Genève et la cour pénale internationale pour que l’État français soit poursuivi pour crime contre l’humanité suite aux essais nucléaires menés dans le Pacifique.

Quelques jours plus tard, le 27 octobre, c’est un coup dur pour le président du Tavini. Il est déclaré inéligible pour un an et perd son siège à l’assemblée de la Polynésie française à la suite d’irrégularités dans ses comptes de campagne.