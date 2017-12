Vidéo - 1000 étoiles : une action en faveur des familles défavorisées

Rédaction web



Comme chaque année depuis 2 ans, le Contrat de ville organise l'opération 1000 étoiles. Les familles de quartiers défavorisés de Tahiti sont invitées à jouer en déposant un bulletin dans une urne placée dans leur commune. 10 familles seront tirées au sort et remporteront un panier garni pour Noël.Un CD sera offert à chaque famille qui participera. La chanson de l'opération cette année, Comme un cadeau, est interprétée par la jeune Luna. La fillette et les organisateurs seront présents au salon de Noël pour une séance de dédicace et une récolte de fonds. L'argent servira à acheter des jouets qui seront distribués aux familles en difficulté.