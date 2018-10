Vidéo - 100 enfants en Harley Davidson pour les "motos de l'amitié"

Comme chaque année depuis 10 ans, la ville de Pirae, en partenariat avec l’association Tahiti Harley Riders et la fédération te u’i hotu rau no Pirae, organise la sortie des "100 motos de l’Amitié". Cet événement réunit les bikers de Tahiti, passionnés de Harley Davidson, et qui souhaitent partager leur passion avec des enfants issus des quartiers prioritaires.