Victoire de Hitireva : une "joie indescriptible" pour Kehaulani Chanquy

"C'est une joie indescriptible, je suis très heureuse pour tous ceux qui ont contribué à la réussite et à l'obtention de ce prix. C'est aussi une preuve pour toutes les familles qui ont attendu impatiemment le retour des danseurs, leurs compagnons, leurs compagnes, leurs enfants. Le groupe a encore du mal à exprimer sa joie.""On apprend toujours de nos précédentes prestations, et on a essayé de s'améliorer encore afin de viser cette première place. On a tiré leçon de toutes nos expériences""Seul le jury est capable de dire ce qui a fait la différence. Tous mes danseurs ont fourni un travail merveilleux et nous avions tous nos propres différences.""Hitireva a sa petite notoriété, et je pense que beaucoup ont été intéressé de découvrir le style du groupe.""C'est un avantage et un inconvénient à la fois d'avoir autant de monde à gérer. Et ce qu'il a attiré nos danseurs c'est l'énergie que l'on souhaite dégager dans nos prestations.""Ce thème a été écrit par Jacky Bryant, c'est un thème un peu abstrait, j'évoquais la différence. D'autres sont venus avec des légendes ou des histoires.. Nous sommes tous des métissés et nous sommes tous liés par notre passé.Il nous accompagne dans notre quotidien.""C'est une stratégie de Hitireva . Cela permet de remettre tout le monde en forme et de se regrouper à nouveau pour travailler tous ensemble.""Aujourd'hui on savoure cette victoire et cette belle récompense. Nous connaissons tous la difficulté financière et l'investissement nécessaires pour participer au Heiva. On ne se projette pas sur un autre Heiva pour l'instant, on savoure juste ce Heiva 2016 déjà."