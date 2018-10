Victimes des essais nucléaires : des médecins experts en Polynésie

Avec communiqué de presse

Pour chaque personne dont le Civen a reconnu la qualité de victime, une expertise médicale doit être réalisée afin d’estimer le montant des préjudices subis et permettre ainsi au Civen d’arrêter le montant de l’indemnisation. En effet, la loi Morin prévoit une réparation intégrale et non pas forfaitaire des préjudices subis, ce qui impose de réaliser une expertise médicale individualisée pour évaluer chaque préjudice.Face au constat de l'insuffisance du nombre de médecins experts présents en Polynésie pour réaliser ces expertises, et afin de réduire les délais d’instruction, le Civen a sollicité deux médecins experts métropolitains, le Professeur Nicolas Franchitto et le Docteur Georges Benayoun. Ces médecins seront à Tahiti du 22 au 26 octobre 2018 afin de rencontrer une trentaine de victimes ou leurs ayant-droit. Ils établiront pour chaque cas, les préjudices subis.