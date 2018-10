Victimes des essais nucléaires : "On est un caillou perdu au milieu de l'océan, ils s'en foutent de nous"

Astrid, ayant droit, qui représente aujourd'hui sa maman décédée en décembre de l'année dernière, est très émue et aussi en colère : "Nous avons déjà la liste des questions. Ce sont des questions très intimes parfois, qui vont jusqu'à la sexualité. Mais je vais leur dire franchement tout ce qu'ils veulent savoir. (...) J'ai perdu mon grand-père déjà, et on a eu des cacahuètes en indemnisation. Ma grand-mère n'a pas été reconnue, et pourtant... elle a beaucoup souffert. (...) J'ai un oncle à qui l'on vient de détecter une tumeur dans la main, et certaines de mes tantes, plus jeunes que moi, souffrent de la thyroïde".Ce qu'Astrid cherche avant tout, c'est une reconnaissance plus qu'une indemnisation : "C'est important qu'ils reconnaissent et acceptent qu'ils nous ont décimés, détruits. N'ayons pas peur des mots. Pourquoi ils ne l'ont pas fait chez eux ? On est un petit caillou perdu au milieu de l'océan, on est à peine 200 pelés, ils s'en foutent de nous. Ils ne nous écoutent pas. (...) Je ne suis pas là pour réclamer de l'argent, ce n'est pas ça qui va réparer le mal. J'ai l'impression qu'on est là pour monnayer la mort ou la vie de quelqu'un, mais je m'en fous de leur fric. Je veux juste qu'ils reconnaissent le mal qu'ils ont fait".