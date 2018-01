Victime d'un grave accident aux Iles Cook, un Polynésien va être rapatrié

Le Polynésien de 18 ans est dans un état critique. En vacances aux Iles Cook, ce dernier a été victime d'un accident de deux-roues. Pris en charge à l'hôpital de Rarotonga, il souffre d'une importante fracture de la colonne vertébrale qui le rend paraplégique.



Il nécessite par conséquent et de manière urgente des soins plus approfondis que ceux que l’hôpital de Rarotonga ne peut lui apporter. La solution d’un rapatriement sur le CHPF du Taaone s’est donc rapidement imposée.



Les parents, dépourvus de ressources, ont fait appel au Pays qui a accepté la prise en charge au travers du FAS (Fonds d’action sociale) de la direction des affaires sociales.



Un appareil d’Air Archipels devait décoller samedi matin pour Rarotonga avec à son bord un médecin et un infirmier missionnés par Europe Assistance. Il devrait arriver en début d'après-midi sur l'achipel et être de retour samedi en début d’après-midi à Tahiti.