Vers une éradication des moustiques vecteurs de maladie en Polynésie ?

Rédaction web avec Sophie Guébel

Des femelles rendues stériles, ce qui entraînera l’absence de naissances de nouveaux moustiques et donc l’éradication, à terme, de ces insectes. Un programme à plus grande échelle vient d’être approuvé par le pays. Co-financé par l’État, il se chiffre à 550 millions de FCP pour l’importation de moustiques porteurs de la bactérie wolbachia. "C'est un moyen qui permet de répondre aux attentes de santé publique et également aux problématiques de tourisme, d'accueil et d'hébergement de nos touristes dans des conditions où ils ne seront plus exposés aux piqûres de moustiques, qui sont extrèmement gènantes."Mais ce programme, intitulé Innovantomo ne se fera pas en un jour. Une usine de production industrielle de moustiques mâles stérilisants doit être construite sur le site du laboratoire. Il faudra deux ans aux chercheurs pour que les premières zones géographiques bénéficient de cette technique de démoustication.