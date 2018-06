Vers un troisième fournisseur d’accès à internet ?

Rédaction web avec Sophie Guébel

Y aura-t-il bientôt un troisième fournisseur d’accès à internet ? Après Vini et Viti, Vodafone est sur le point de rentrer dans la danse.Ce mardi matin, le rapporteur public lui a donné raison après le refus implicite du Pays de lui accorder sa licence. Maitre Robin Quinquis, avocat de Vodafone, explique :« Nous étions relativement sereins puisque les motifs invoqués par la Polynésie française pour justifier son refus n’apparaissaient objectivement pas pertinents. Il s’agissait manifestement de gagner du temps, je ne sais pas pourquoi mais toujours est-il que Vodafone a toujours été serein… »Deux motifs ont été invoqués par le Pays pour justifier son refus. Tout d’abord, une insuffisance de capacités financières de Vodafone pour assurer la pérennité de son exploitation. Enfin, l’obligation de déployer son réseau internet dans les archipels éloignés. Maitre Quinquis balaie ces arguments :« Nous avions pris l’engagement d’un déploiement dans les archipels à l’horizon 2020/2021. Le temps de déjà mener cette activité à Tahiti et Moorea et en fonction du déroulement de ce déploiement et de l’évolution réglementaire, qui pour nous est un aspect fondamental, nous pourrions nous déployer dans les archipels. »Si le tribunal administratif suit les conclusions du rapporteur public, le Pays aura deux semaines à un mois pour accorder sa licence à Vodafone après la décision qui devrait être rendue dans le 26 juin.