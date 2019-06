Vers un label coprah de Polynésie

Rédaction web avec Eric Dupuy

Il est essentiel désormais de chercher à "valoriser autrement les produits du cocotier. Le cocotier ce n’est pas que la noix de coco, c’est aussi le tronc de cocotier, l’eau de coco aux vertus et goûts extraordinaires, le lait de coco, l’huile de coco vierge, la bourre de coco et sa fibre, la coquille, la noix de coco. Nous cherchons donc avec Monsieur Daudruy, industriel reconnu dans ce secteur en France et en Europe, à trouver des solutions de valorisation du cocotier. Aujourd’hui, nous avons parlé de coprah, nous espérons que dans quelques années nous aurons réussi la transformation de cette filière coprah en filière du cocotier en Polynésie française" a-t-il ajouté.Pour sa part, le président Dominique Daudruy a précisé que sa société avait "presque deux cents ans d’existence. Nous raffinons des huiles de coprah depuis plus de cinquante ans et achetons les huiles de coprah de la Polynésie française en totalité depuis plus de dix ans". Il n’avait jamais rencontré le président Edouard Fritch et, à ses yeux, il était important que cette réunion ait lieu pour "pérenniser cette relation" et surtout convenir de valoriser cette huile polynésienne au travers "d’un label Polynésie française".Les dirigeants de Daudruy se rendront au fenua d’ici la fin de l’année pour rencontrer directement les coprahculteurs.