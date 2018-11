"Vers la mer ou le cimetière ?" : la nouvelle campagne de la sécurité routière

René Bidal, le haut-commissaire, a dévoilé les affiches de la nouvelle campagne de la sécurité routière et a déclaré souhaiter "éveiller les consciences aux nécessaires efforts qui doivent être faits dans les mauvais comportements routiers qui sont les plus couramment constatés en Polynésie française". Le bilan des morts sur les routes polynésiennes ne cesse de s'alourdir : 31 personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l'année, dépassant déjà le bilan de 2017 qui était de 24 morts. Les accidents mortels sont le plus souvent dus au non-respect du Code de la route. Dans la moitié des cas, les victimes sont aussi responsables : "pour ce qui concerne les accidents mortels, il y a beaucoup de victimes qui sont en fait auteures et victimes : un piéton qui traverse sans regarder en pleine nuit ou qui traverse sur la RDO, difficile de l'éviter pour le conducteur... Un jeune qui saute d'une benne, il n'a pas à monter dans une benne et je pense que tout le monde le sait" nous expliquait René Bidal en octobre