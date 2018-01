Venue se faire tatouer à Tahiti, une Australienne conte son "cauchemar"

Rédaction web

Karine Barry était convaincue que les « meilleurs tatoueurs du monde » se trouvaient à Tahiti. La quinquagénaire a déchanté, comme l'a rapporté news.com.au ce samedi. Les faits remontent à plusieurs mois mais viennent seulement de paraître dans la presse.L’Australienne a rendu visite à ses parents, qui vivent à Tahiti. Elle en a alors profité pour se faire faire un maquillage permanent du contour des lèvres. Une chose qu’elle voulait depuis longtemps. Selon news.com.au, son aventure cosmétique s’est très mal passée. Karine Barry raconte au journal :« Le tatoueur a commencé par mixer du bleu, du vert et un peu de rose. Il m’a dit que ça allait être vert au début mais qu’ensuite, ça allait devenir bordeaux. Je ne sais pas comment cela marche, donc je lui ai fait confiance. Mais quand le tatouage est devenu complètement vert, j’ai paniqué. »Le tatoueur tente de la rassurer en lui disant que la couleur allait devenir bordeaux. Mais quelques semaines plus tard : toujours rien. Le vert est bien présent. L’Australienne continue :« Je ressemblais à un clown. »Karine Barry n’a pas attendu plus longtemps. Elle s’est dirigée vers une clinique pour retirer son tatouage au laser. Après plusieurs séances, tout a presque disparu.L’Australienne est soulagée. « Traumatisée », elle préfère s’en remettre pour le moment à un simple crayon.