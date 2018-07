Venez fêter le va'a jeudi soir à Aorai Tini Hau

Rédaction web

Les 18e Championnats du monde de va'a vitesse s'achèveront jeudi. Après 8 jours de courses,, et d'échanges culturels, ce sera le moment de fêter le va'a tous ensemble ! Après la remise des prix, les organisateurs invitent la population à une soirée dans la Fan Zone de l'événement.Au programme : deux concerts, de Mana Vibs et Torea. La soirée Happy tropical sunset est interdite aux mineurs. Les billets sont en pré-vente jusqu'à 15 heures ce mercredi et jeudi de 9 à 13 heures au desk de Aorai Tini Hau.