Comme toujours, le «Vendredi, tout est permis avec Arthur» !



Et ce ne sont pas Fauve HAUTOT, Julien COURBET, Jarry, Anne-Sophie GIRARD, Artus, Maxime GASTEUIL et Willy ROVELLI qui diront le contraire, eux qui vont se frotter ce soir aux épreuves emblématiques de l'émission mais aussi à de récents défis comme «La VTP mobile», la «Dance Cam» ou la «Kiss Cam».



Puisque le show l'exige, tous se prêtent de bonne grâce aux facéties du maître de céans, affrontant les pièges du «Décor penché» (une scène inclinée à 50%) ou du «In the Dark» (Arthur raconte un scénario que les invités doivent jouer dans le noir).



Dans tous les cas, seul compte l'amusement qu'Arthur et ses hôtes procurent au public et aux téléspectateurs, l'important étant de ne pas se prendre au sérieux.