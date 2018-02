Vendredi, tout est permis avec Arthur : fêtez la 100eme sur TNTV !

Photo : VTEP Vol avec la patrouille Breitli

CRédit : Jean-Michel Turpin



Artus, Camille Lou, Florent Peyre, Issa Doumbia, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Claudia Tagbo, Cyril Féraud, Jarry, Shy’m, Ahmed Sylla, Michael Youn, Bruno Guillon, Arnaud Tsamère et Cartman… la joyeuse bande relèvera toujours avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective !



En plus, pour célébrer la 100ème de Vendredi tout est permis, Arthur a proposé des épreuves en extérieur et dans des conditions extrêmes à Ramzy, François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Malik Bentalha, Amelle Chahbi, Laury Thilleman, Verino, Tony Saint-Laurent ! Tous sont partis dans des lieux insolites pour un moment qu’ils ne sont pas prêts d’oublier : un vol avec la patrouille Breitling, une course sur le circuit Beltoise, mais aussi un saut en parachute détonnant, des frayeurs à prévoir dans un manoir hanté ou des sensations à couper le souffle avec la tyrolienne de la Tour Eiffel !