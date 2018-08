Vendredi, tout est permis avec Arthur Spéciale Kids

Crédit photo : Frédéric Berthet / TF1



Les stars nouvelles générations, Gabriel, Esteban, Erza, Nilusi, Lisandro Cuxi, Lou, Lenni-Kim, Manuela, Nemo, Evan et Marco, accompagnées de leur marraine et de leurs parrains, Valérie Damidot, Jarry, Artus et Issa Doumbia vont vous faire un show comme vous n’avez jamais vus ! En plateau, la joyeuse bande relèvera toujours avec humour et dérision des défis emblématiques de l'émission : les invités vont chanter des tubes que seuls les enfants connaissent, tenter de se comprendre le mieux possible avec L'amuse-bouche et donner des définitions à des objets qui n’existent plus ! Mais aussi des séquences culte en perspective avec notamment le Décollage immédiat, le Qui suis-je ? ou le célèbre Décors penché et d’autres encore ! Avec un public composé essentiellement d’enfants, Arthur promet une soirée à couper le souffle, le tout dans un énorme éclat de rire !