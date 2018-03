Vendredi, tout est permis avec Arthur Spéciale Japon

Crédit photo : TF1



Arthur accueillera Laurent Maistret, Artus, Anne-Sophie Girard, Cyril Féraud, Arnaud Tsamère et Julien Schmidt. Ces six personnalités relèveront dans la bonne humeur et l’humour les défis emblématiques de l’émission. Ils pourront laisser libre cours à leur créativité. Dans la décontraction et la bonne humeur, il leur lance des défis d'improvisation où l'autodérision est de mise. Les invités doivent par exemple jouer une saynète sur un « Décor penché » à 22,5 degrés et ainsi défier les lois de la gravité au risque de chuter régulièrement. Ils improvisent également une chorégraphie sur « Let's Dance », miment l'interprétation d'un groupe de rock sans disposer d'instruments, évoluent dans le noir (« In the Dark ») ou font deviner des objets à leurs comparses avec le « Photomime ». le décor penché L’occasion pour les téléspectateurs de retrouver le célèbre décor penché.

Séquences cultes et grands moments de rires et de délires sont au programme.