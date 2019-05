Vendée Va'a : 2 équipages tahitiens, Vaimalama lancera les festivités

Le mercredi 29 mai, l’ouverture du village polynésien marquera le début des festivités de la 10e édition de la Vendée Va’a . Au programme de cette course de pirogues annuelle : quatre jours de concerts, spectacles et concours de 'ori tahiti, sculpture, initiation au haka, découverte de la culture et de l’artisanat polynésien.Cette année encore, l'épreuve s'annonce intense pour les 26 équipages engagés soit environ 250 rameurs. Les 30, 31 mai et le 1er juin, les équipages masculins inscrits parcourront une distance théorique de 128 km en V6 (pirogue à 6 rameurs) lors de trois étapes en haute mer au départ et à l’arrivée des Sables d’Olonne. Les équipages féminins participeront également aux 3 étapes de la course pour une distance totale de 45 km (3 étapes de 15 km) de rame en V6, soit 20 km de plus que la Hawaiki Nui féminine.