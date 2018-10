Vaste opération anti-paka à la Presqu’île

Bertrand Parent





Depuis quelques heures, les commentaires les plus fous circulent sur Facebook, faisant état d’un homme armé que les gendarmes seraient en train de traquer à l’aide d’un hélicoptère.Il n’en est rien. Selon nos informations, l’hélicoptère en question est le pivot d’une vaste opération de repérage de plantations de paka lancée par les gendarmes ce jeudi matin. Repérés depuis les airs, les plans de paka sont indiqués à des hommes au sol qui se rendent sur place afin de les détruire. Si les plantations sont démasquées sur des propriétés privées, des saisies de matériels et des interpellations peuvent être effectuées. Si elles se trouvent "dans la nature", elles sont simplement détruites. Une trentaine de gendarmes a pris part à l’opération.Un décompte est en train d’être réalisé par les forces de l’ordre, mais, selon une source proche de l’enquête, la chasse a été fructueuse et le nombre de plans trouvés serait de plusieurs centaines.