Vaste opération anti-paka à la Presqu’île : 500 pieds découverts

Depuis quelques heures, les commentaires les plus fous circulent sur Facebook, faisant état d’un homme armé que les gendarmes seraient en train de traquer à l’aide d’un hélicoptère.Selon les gendarmes, il n’en est rien. L’hélicoptère en question, celui de la flottille 35F, est le pivot d’une vaste opération de repérage de plantations de paka lancée par les gendarmes ce jeudi matin. Repérés depuis les airs, les plans de paka sont indiqués à des hommes au sol qui se rendent sur place afin de les détruire. Une trentaine de gendarmes a pris part à l’opération : le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, les équipes cynophiles ainsi que les militaires des brigades territoriales autonomes de Papara et Taravao.Ils ont découvert 500 pieds de cannabis sur quatre sites situés en zone isolée dans des vallées de Papara et Taravao. Les propriétaires de ces cultures illicites sont en cours d’identification. Sur les directives du Parquet de Papeete, les produits ont été détruits par incinération.



De la même manière sur l’île de Raiatea, les militaires de la brigade locale accompagnés d’agents de la police municipale ont découvert sur une parcelle 290 plants de cannabis.





Bertrand Parent