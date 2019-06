Vanuatu, Rapa Nui, Tahiti... un tour du monde pour la cause animale

Seul, en couple, en famille... de plus en plus de personnes décident de prendre la route. Quitter biens matériels, travail de bureau et parcourir le monde. Anne-Laure Meynkens et Pascal Schram en font partie.Comment vient cette envie de tout plaquer ? "Nous voyagions pendant nos congés, mais à chaque fin de voyage, nous ressentions une certaine frustration de ne pas pouvoir rester et s’immerger plus dans la culture du pays, raconte le couple. A donc germé l’idée d’un voyage plus long, puis carrément d’un tour du monde. De plus, nous écoutions régulièrement la radio Allô la planète où des voyageurs francophones livrent leurs récits de voyages, cela nous a vraiment aidé à nous lancer."Voyager oui, mais en se rendant utile. Passionné de vidéo et photo, le couple décide de mettre ses compétences au service d'une cause qui leur est chère : la protection animale. "Sachant que les petites associations de protection animale n’ont souvent pas les moyens, humains ou financiers, de réaliser des reportages, et qu’elles font un travail incroyable qui mérite d’être porté à la connaissance du public, nous nous sommes dits que nous pouvions les aider dans ce sens.Au fil du temps, nous avons également développé les actions de sensibilisation auprès d’un public varié (écoles, maisons de retraite, instituts…), cela nous plaît beaucoup aussi."Anne-Laure et Pascal sont en ce moment à l'île de Pâques après avoir passé un mois en Polynésie : "En Polynésie, nous avons pu constater que les associations qui œuvrent pour la protection des animaux sauvages, et notamment la faune marine, ont des bons moyens de communication. C’est pour cela que nous avons choisi d’aider l’association Eimeo Animara, une petite association de familles d’accueil pour chats et chiens en détresse à Moorea."