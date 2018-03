Vans US Open of Surfing : Mihimana Braye quitte la compétition au round 3

Rédaction Web

Sur les 3 jeunes espoirs du surf polynésien O'Neill Massin, Mateia Hiquily et Mihimana Braye, aucun n'aura réussi à atteindre les quarts de finale de la Vans US Open of surfing. La compétition se poursuit en Californie et Mihimana a dû s'incliner au round 3.La Vans US Open of Surfing est une des compétitions les plus importantes du tour qualificatif.O'Neill, Mateia et Mihimana souhaitent rejoindre le Spartan sur le tour mondial. Mihimana Braye se classe pour l'instant 28e au WQS. Mateia Hiquily est 37e. S'ils parviennent dans le top 10, ils pourront intégrer le tour mondial. Il faudra encore attendre la fin de la compétition pour savoir si la Vans US Open of Surfing a permis au Polynésien de remonter dans le classement.D'autres compétitions pourront permettre à Mihimana, Mateia et O'Neill d'atteindre leur objectif. La prochaine compétition importante du tour qualificatif aura lieu au Portugal fin septembre : La Cascais Billabong Pro. La comptabilisation des points s'arrêtera en octobre.