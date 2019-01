Vandalisme - La roulotte Chez Pirette rend son tablier

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Naea Bennett

Dans la commune, un autre snack n’a pourtant pas non plus été épargné. À la pointe Vénus, un espace de vente de glaces et sandwichs a subi en un an deux vols et trois effractions. Il est désormais sécurisé.Malgré une enquête de la gendarmerie en cours, Guillaume a décidé de rendre son tablier. Il se consacre à un autre projet de restauration. La carte de Chez Pirette, qui affichait des prix très raisonnables, va bientôt s’effacer...