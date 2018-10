Valentina Cross relaxée de sa condamnation pour diffamation

Rédaction Web avec Sam Teinaore



La cour d’appel de Papeete est revenue ce jeudi matin sur la décision du tribunal correctionnel d'octobre 2017. Valentina Cross est désormais relaxée de sa condamnation pour "diffamation envers un citoyen en charge d’un mandat public".L'ancienne maire de Teva i Uta était poursuivie par Nuihau Laurey. La raison ? Lors de deux débats en télé et en radio, elle avait accusé l’ex-ministre en charge des Énergies de s’être rendu coupable de délits de favoritisme envers EDT. Elle pointait du doigt plusieurs aménagements de la convention de service public.Valentina Cross avait fait l’objet de trois citations directes. Mais elle n'avait été condamnée que pour une citation, qui “excédait le cadre du débat politique” selon la justice, à une amende de 100 000 Fcfp et à 180 000 Fcfp de dommages et intérêts. La décision de la cour d’appel vient débouter Nuihau Laurey de toutes ses demandes.