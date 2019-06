Vaitupa : les manèges vont bientôt ouvrir

Quelques coups de balai, des décorations par ci par là pour embellir les stands et le papio de Vaitupa pourra à nouveau enchanter petits et grands. L'installation de la vingtaine d’attractions a démarré en mai. "L'organisation de la fête foraine en Polynésie c'est un gros budget de fonctionnement puisque tout est importé, tout est cher : les locations, les mises en conformité. On a de grosses normes de sécurité à respecter au niveau électrique. Cette année on a eu les contrôles du ministère de l'Intérieur au niveau des manèges. Ça se fait tous les 3 ans, et c'était cette année. C'est pour ça que nous avons un petit retard puisqu'il fallait la vérification des manèges. Nous l'avons obtenue vendredi soir mais tardivement. C'est pour ça que nous n'avons pas ouvert ce week-end", explique Stéphane Philipponneau, vice-président de l’association des forains.