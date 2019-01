Vaimalama assiste à sa première fashion week

Rédaction web

Spotlights, musique, mannequins et haute couture... La fashion week de Paris a débuté lundi avec le défilé des créations de Tony Ward Couture.Et parmi le public de privilégiés, on retrouvait notre Miss France 2019, Vaimalama Chaves, qui assistait pour la première fois à un tel événement.La belle de chez nous était si enthousiaste qu'elle a partagé quasiment toutes les créations qui défilaient en story Instagram. Et elle devrait en voir bien d'autres -et peut-être nous aussi d'ailleurs, via son Instagram !- puisque Vaimalama a déjà été conviée aux autres défilés de couturiers prévus cette semaine.