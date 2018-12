Vaimalama, Miss France 2019 en chiffres

Sylvie Tellier l'a dit en interview : de nombreuses Miss France ont été critiquées pour leur maigreur. "On me demandait si elles mangeaient bien". Vaimalama quant à elle, "aime manger", et ne s'en cache pas.Son histoire a fait le buzz : la Miss Tahiti a fait un énorme travail d'acceptation de son corps avant de se lancer dans l'aventure des concours de beauté. Aujourd'hui elle assume ses courbes, et sa taille 42, pour le plus grand bonheur des Français.