Vaimalama Chaves au ukulele pour le groupe Hine Ori à Rungis

Rédaction web

Vaimalama Chaves, élue le 15 décembre dernier 20 ans après une autre polynésienne, Mareva Galanter, est une des Miss France les plus appréciées de ces dernières années. Même si son franc parler ne plait pas à tout le monde, la Miss, toujours très naturelle et proche de son public, a énormément de soutien de ses fans. Son compte instagram réuni aujourd'hui plus de 578 000 abonnés. Le compte officiel de la société Miss France n'en compte "que" 408 000...